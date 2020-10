“La maison France 5” à Rouen, vendredi 9 octobre sur France 5 avec Stéphane Thebaut

Ce vendredi 9 octobre à 21:05, “La maison France 5”, présentée par Stéphane Thebaut,"La Maison France 5" se déroulera à Rouen, la capitale historique de la Normandie, située en Seine-Maritime.

Quentin Bicheux, guide-conférencier pour la ville, nous emmène au cœur du quartier historique de Rouen.

Anissa est une enfant du pays. Native de Rouen, elle est architecte mais aussi artiste et propose ses talents jusqu'en région parisienne. Elle nous ouvre les portes de son univers...

Tatiana et Jordan, couple franco-américain, ont eu le coup de coeur pour une maison normande située en bordure d'un village typique de Normandie, avec vue sur la Seine et au milieu d'un immense parc aux arbres centenaires. Après un an de travaux, ils en ont fait une maison chaleureuse à l'ambiance reposante. Une petite bulle de douceur, au milieu d'une nature foisonnante qui n'est pas sans rappeler à Jordan certains paysages de son enfance, du nord de la Californie...

Hugues Desserme, artisan normand, est l'un des derniers représentants d'un métier quasiment disparu, celui de bombeur de verre. Son savoir-faire est recherché par les plus prestigieuses maisons et industries de pointe françaises et étrangères. Rencontre au coeur de son atelier.

Reportages

Un appartement au cœur de Rouen : séduite immédiatement par l'entrée, qu'elle a conservée et magnifiée, Rachel Joly a ensuite entièrement repensé la distribution et a joué l'alternance entre ancien et moderne. Résultat : un appartement plein de charme où règne chaleur et sérénité.

Les vases XXS ou XXL : nombre d'entre eux sont confectionnés en verre mais pas seulement, ils sont aussi conçus en céramiques ou en fibres naturelles... En plus, cette saison, ils ont la particularité d'adopter des dimensions insolites allant du minuscule au gigantesque..

Les lampes de chevet : accessoire indispensable d'une chambre à coucher, la lampe de chevet est destinée à diffuser une lumière tamisée pour se reposer ou plus intense pour lire. Appliques, suspensions ou encore lampes à poser, les options sont multiples, cette séquence éclaire sur le sujet.

Le style néo-bourgeois : venue tout droit de la mode, la tendance fait son chemin dans la déco. Commodes d'époques, fauteuils à franges, candélabres ou meubles un peu oubliés comme les coiffeuses, on revisite aujourd'hui les codes de ce style très classique en les modernisant ou en les chahutant.

Changer

Stéphane Millet doit délimiter les espaces pour rendre une pièce de vie (avec une double hauteur sous plafond) chaleureuse.uratifs... Il y en a pour tous les styles.