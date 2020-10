“Tout compte fait” - « Occasion, location : la bonne affaire est-elle toujours au rendez-vous ? », samedi 10 octobre sur France 2

Samedi 10 octobre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Occasion, location : la bonne affaire est-elle toujours au rendez-vous ? ».

Occasion: la grande distribution s'y met !

L'occasion prend de plus en plus de place dans nos achats. Près de 40% des français ont par exemple acheté un vêtement d'occasion l'année dernière. Et des sites comme Le Bon Coin ou Vinted prospèrent de manière phénoménale sur ce marché. Un engouement et une manne que ne veulent pas rater les grandes enseignes traditionnelles. Auchan, Carrefour, Leclerc, Ikéa, Decathlon ont lancé leurs rayons "occasion". Et ce sont les vêtements mais aussi l'électro-ménager et l'électronique qui sont concernés.

Comment ces grandes enseignes habituées à vendre du neuf prennent-elles le tournant de l'occasion ? Pour le consommateur les bonnes affaires sont-elles vraiment au rendez-vous ?

Une enquête d’Emmanuelle Mesplède.

Les pièges de la location longue durée

Ce mode de consommation, très répandue dans l'automobile, est en plein boom pour l'équipement de la maison (lave-linges, téléviseurs...) et la téléphonie. L'avantage mis en évidence par les enseignes est que la location longue durée permet d'avoir toujours le dernier modèle en cours et de profiter d'un entretien gratuit. Mais est-ce si avantageux ? Sur le plan financier la location longue durée serait parfois plus coûteuse qu'un crédit à la consommation… En incitant au renouvellement des produits tous les deux ou trois ans, c'est aussi un vecteur de surconsommation.

Une enquête de Léonie Bert.