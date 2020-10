“C Politique” dimanche 11 octobre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 septembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l’Elysée sous François Hollande. Auteur du livre « L’envers du décor » (Editions Albin Michel).

Le plus beau CV de la République : depuis sa sortie de l’ENA, Il a travaillé aux côtés de Jacques Chirac comme directeur du Trésor, Il a été ministre de Nicolas Sarkozy, il a été secrétaire général de l’Elysée sous François Hollande, son meilleur ami, et il est le "parrain politique", le "mentor" d’Emmanuel Macron.

La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann.

Le monde d'Anelise Borges : Sophie Pétronin, la dernière otage française.

En Coulisses : Guadeloupe, une île sous tension.

Emmanuel Macron doit répondre à une crise inédite, la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales…

Et alors que la deuxième vague semble désormais inéluctable, C politique nous emmène en Guadeloupe, département français en alerte maximale.

Invité : Arnaud Chiche, médecin anesthésiste de la polyclinique d’Hénin-Beaumont et co-créateur du collectif « Santé en danger ».

Une semaine record de contamination à la Covid-19, Emmanuel Macron prépare les esprits à de nouvelles restrictions pour contrer la pandémie.

Sur le Terrain de Laure Pollez : la révolte des « premières lignes ».

Le Quart d’heure américain par Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

La rencontre de 20 heures : Alice Coffin, militante féministe auteure de "Le génie lesbien " (Editions Grasset) et Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS et auteur de "La page blanche" (Editions de l’Aube).

Alice Coffin met les hommes en accusation, son livre est radical.

Jean Viard étudie la radicalité dans notre société.

20h30 : Arménie, la guerre aux portes de l’Europe.

Invités : Maryse Burgot, reporter de guerre France 2 et André Manoukian, compositeur.

Le conflit au Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie est d’une rare violence, comme en témoignent les journalistes de retour du terrain. Il rouvre aussi les plaies d’une partie des Arméniens de France, cent ans après le génocide.