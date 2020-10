“Enquête de santé” : « Alimentation, faut-il croire aux régimes anti-cancer ? », mardi 13 octobre sur France 5

Mardi 13 octobre à 20:50, Marina Carrère d'Encausse vous proposera de suivre sur France 5 un nouveau numéro du magazine “Enquête de Santé” qui sera consacré à l'alimentation et aux régimes anti-cancer.

Du citron au petit-déjeuner, du brocolis midi et soir et un peu partout, du curcuma... 9 Français sur 10 croient aux liens entre l'alimentation et le cancer.

Dans des livres ou sur internet, de nombreux spécialistes reconnus vantent les bienfaits de régimes aux pouvoirs antioxydants ou détoxifiants. Des recettes très profitables côté marketing, mais sont-elles efficaces pour notre santé ?

Parmi les croyances récurrentes, il y a les aliments super-protecteurs comme le curcuma. Utilisé depuis plus 4000 ans par la médecine indienne, il est devenu l’épice star des régimes anti-cancer. Vendu sous forme de gélules, de lotion ou de jus, le curcuma a-t-il vraiment autant de vertus qu’on lui prête ?

Il y aurait aussi des aliments à bannir de nos assiettes. La viande rouge, les charcuteries contenant des sels nitrités, les produits ultra-transformés et leurs longues listes d’additifs. Consommés en trop grande quantité, ces produits pourraient favoriser l’apparition de tumeurs. Comment ces aliments finissent-ils par nous empoisonner ?

Lorsque la maladie frappe, certains patients se tournent vers le régime cétogène et suppriment tous les glucides pour ne garder que le gras. D’autres se laissent tenter par des pratiques plus extrêmes et cessent de s’alimenter pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais le jeûne peut-il vraiment participer au traitement du cancer et augmenter l’efficacité des chimiothérapies ?

Régimes miracles ou aliments toxiques… La bataille contre le cancer se joue-t-elle d'abord dans nos assiettes ?

Le documentaire « Cancer et alimentation, faut-il tout avaler ? » réalisé par Stéphanie Rathscheck sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère-d’Encausse.

Les invités du debat

Dr Bruno Raynard

Chef de l’Unité de Diététique et de Nutrition - Institut Gustave Roussy

Luce Jean-Baptiste

Diététicienne et nutritionniste - Hôpital de la Pitié Salpêtrière (APHP)

Dr Éric Ménat

Médecin généraliste

Marie Drilhon

Membre de l'UNADFI (Union nationale des Associations de défense des Familles et de l'Individu victimes de Sectes)

Philippe Pouillart

Enseignant-chercheur en Alimentation et santé - Institut UniLaSalle de Beauvais