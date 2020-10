Replay “Sept à Huit” : les confidences de Gérard Depardieu dans « Le portrait de la semaine » (vidéo)

Dimanche 11 octobre, Harry Roselmack vous a proposé de suivre sur TF1 un nouveau numéro du magazine “Sept à Huit” dans lequel « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara était consacré à Gérard Depardieu.

Gérard Depardieu est un géant, un gargantua, un hédoniste lettré et talentueux dont l'appétit et la vision peu commune provoquent un décalage et des incompréhensions.

Comment cet enfant non désiré s'est-il construit un tel destin dans l'adversité ? Comment vit-il aujourd'hui en nomade, hors d'une France qu'il juge avec dureté ? Quels sont les projets de cet acteur d'exception, à l'étroit dans les rôles qu'on lui propose ?

Nous vous proposons de voir ou de revoir cet extrait du magazine “Sept à Huit”.