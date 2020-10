“Ça peut vous arriver” : Julien Courbet en quotidienne et en direct sur M6 & RTL à partir du 2 novembre

Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour résoudre vos problèmes dans “Ca peut vous arriver” à partir du 2 novembre à 10:05 sur M6.

Une malfaçon dans une habitation,une voiture vendue avec un vice caché, une robe de mariée livrée trop petite ou tâchée, un vol charter annulé et non remboursé... Nous sommes très souvent impuissants face à ce genre de situations de la vie quotidienne.

Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, Julien Courbet, entouré d’avocats et d’experts va tout tenter pour résoudre vos problèmes mais aussi apporter des infos juridiques et conseils spécifiques.

Nouveauté sur M6, pour encore plus de proximité avec les téléspectateurs et pour mieux comprendre les enjeux de certains cas, Julien Courbet fera également appel à 5 envoyés spéciaux qui sillonneront les régions, recueilleront les témoignages des Français et illustreront chacun des cas en images

“Ça peut vous arriver” donne la parole à toutes les parties pour que toutes les situations litigieuses trouvent un dénouement positif !

Un dispositif inédit sur RTL et sur M6 pour résoudre toujours plus de cas...

Retrouvez “Ça peut vous arriver” :

De 09:30 à 10:05 sur RTL uniquement.

uniquement. De 10h05 à 11:30 sur M6 et RTL .

et . De 11:30 à 12:30 sur M6 uniquement.

Appel à témoins

Exemple de cas traités :

À Argenteuil, Caroline souhaitait que son fils passe son permis et a payé 1.000€ à une auto-école pour un format code + conduite. Mais, début juin, Caroline et son fils apprennent que l’auto-école a été vendue et le nouveau gérant refuse de reprendre le dossier...

À la Brède, Françoise et ses amis ont déboursé près de 950€ chacun pour des vols aller/retour pour Malte. En pleine crise sanitaire, le voyage a été annulé et l’agence en ligne lui demande si elle préfère un remboursement ou un avoir. Françoise et ses amis sont prêts à accepter l’un ou l’autre, mais depuis six mois, l’agence ne valide rien.

À Saint-Brieuc, Julie s’est mariée en juin. Elle a acheté sa robe dans un magasin de la ville, car elle avait confiance et le vendeur l’a mise très à l’aise. Sauf qu’à quelques jours de son mariage, au moment de récupérer sa robe, Julie vit un cauchemar : le modèle choisi n’est pas le bon, il manque 10 cm pour la fermer dans le dos et la robe est tâchée...