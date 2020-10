“C l'hebdo” samedi 17 octobre : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Pour cette cinquième saison, le talk accueille Mélanie Taravant et Tiga. Voici le sommaire de l'émission du samedi 3 octobre..

Les invités de C L'Hebdo

Invité spécial : Didier Pittet, expert mondial des épidémies

Ce tournant dans la lutte contre le coronavirus, avec la prise de parole d’Emmanuel Macron mercredi soir. Annonce solennelle du président de la République. Et, près de 20 millions de Français soumis au couvre-feu. Nouvelle étape, et de nouvelles restrictions pour affronter la deuxième vague de l’épidémie. Un invité exceptionnel dans C L’Hebdo. Il est médecin, épidémiologiste, et il préside la mission d’évaluation de la gestion de la crise par le gouvernement français. Il remettait en début de semaine un rapport d’étape à l’Elysée. On l’appelle aussi « Docteur Mains Propres » parce qu’il est le co-inventeur du gel hydroalcoolique, ce produit qui fait désormais partie de nos vies. Didier Pittet publie Vaincre les épidémies (Editions Hugo Doc).

Sauver l’économie « quoi qu’il en coûte ».

Faire face au virus, sauver l’économie quoi qu’il en coûte. C’était la formule d’Emmanuel Macron. Comment mesurer le choc économique et social ? Des nouvelles mesures. Des secteurs frappés de plein fouet comme la restauration ou la culture. Analyse de cette catastrophe annoncée avec François Lenglet, journaliste économique.

Qu’est-ce qu’une société sans fête ?

La fête est finie. Un confinement nocturne. Nos vies sociales, nos vies familiales bouleversées. Plus question de sortir retrouver des amis, ni même de recevoir plus de 6 personnes chez soi.

Mais qu’est-ce qu’une société où l’on ne peut plus faire la fête ? Qu’est-ce que ça veut dire avoir 20 ans en 2020 ? Exercice de philosophie pratique avec Charles Pépin.

La Suite

Hypermarchés : le miroir de la société

Immersion dans le monde des hypermarchés.Qu’est-ce que les hypers disent de nous, de notre rapport à la consommation ? Pourquoi l’hypermarché est-il un lieu éminemment politique et un révélateur de la précarité et des inégalités sociales les plus profondes de notre société ?

En plateau, Clémentine Autain, députée, qui a mené l’enquête dans un essai qui vient de paraître "A gauche, en sortant de l’Hypermarché" (Editions Grasset).