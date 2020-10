“Enquête Exclusive” : « L'Amérique au bord de la dépression », dimanche 18 octobre sur M6

Ce dimanche 18 octobre à 23:10 sur M6 dans “Enquête Exclusive”, Bernard de la Villardière propose une plongée dans une Amérique au bord du gouffre, à quelques semaines de l'élection présidentielle.

La 1re puissance mondiale est au bord du gouffre. Parallèlement à la crise sanitaire qui a déjà fait plus de 200 000 morts, une crise économique et sociale sans précédent depuis la Grande Dépression de 1929 s'abat sur la triomphante Amérique. Et elle touche de nombreux secteurs d'activité : tourisme, restauration, grande distribution, automobile, industrie pétrolière, show-business, etc. Aux États-Unis, plus de quarante millions de personnes ont déjà perdu leur emploi, des suites du coronavirus. La pandémie révèle aussi les fragilités du système social américain, dans un pays où 10% de la population n'a pas d'assurance santé.



“Enquête Exclusive” a suivi ces Américains de la classe moyenne, aujourd'hui au seuil de la pauvreté. D'origine mexicaine, Marc, Selene et leurs enfants incarnaient le rêve américain. Du jour au lendemain, ils ont fermé leur restaurant à cause de la Covid. Comme eux, 15 000 restaurateurs ont mis la clef sous la porte. Sans assurance santé, la famille ne sait pas comment payer les 11 000 dollars de frais d'hospitalisation de leur fils qui s'est cassé le bras.

Kirsin, 36 ans, ne peut plus payer son loyer depuis qu'elle a perdu son emploi de caissière. Elle risque l'expulsion. Dans le Missouri, la procédure est expéditive : dix jours ! Aux États-Unis, quarante millions de locataires sont menacés d'expulsion d'ici la fin de l'année.

Anica et Steven vivent depuis plusieurs semaines dans leur voiture, coincés entre le chien et les valises. Difficile de croire qu'au début de l'année, Steven était encore cadre commercial et gagnait 70 000 dollars par an. Même les classes aisées ne sont pas épargnées. Dans les distributions alimentaires géantes de Californie, des Américains au volant de voitures de luxe viennent chercher de quoi se nourrir.

Dans le Texas, Carl, 67 ans, a dû fermer la plupart de ses puits de pétrole, la pandémie ayant fait chuter le prix du baril à un niveau historiquement bas.

Mais la crise sanitaire a aussi fait des gagnants. Thomas et Arthur, deux jeunes entrepreneurs français installés en Californie, ont inventé un masque anti-ondes qui protège de la Covid. Depuis quelques mois, leurs ventes ont explosé et la start-up française aiguise désormais les appétits des investisseurs.