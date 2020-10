“Enquête sous haute tension” : Immersion au coeur des Spring Break de Miami et Cancùn, mercredi 21 octobre sur C8

Mercredi 21 octobre à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension” qui sera consacré aux Spring Break de Miami et Cancùn.

Une fois par an, pendant le Spring break, les villes de Miami en Floride et de Cancun au Mexique se transforment en paradis de la fête. Chaque année ils sont plus de 1 500 000 étudiants, américains pour la plupart, à s’y retrouver pour décompresser entre deux périodes d’examens.

Pendant près d’un mois, les jeunes se lâchent : alcool, fêtes nonstop, sexe, un séjour sans aucune limite. Dans les pool party de Miami, la jeunesse dorée vient dépenser des milliers de dollars en cocktails. Le spring break est en effet un véritable business très rentable.

Parmi ceux qui en profitent, Adel, un jeune français qui a pour métier de remplir les boites de nuit de très jolies filles. A Cancún, “Enquête sous haute tension” a suivi un groupe de copains québécois leur programme: alcool à volonté et fêtes délurées. Enfin Dylan, un jeune Marseillais qui rêve de conquêtes féminines...

Sexe, alcool et débauche, immersion dans l’ambiance survoltée de vacances hors normes.