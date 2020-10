“L'info du vrai” : « Sommes-nous trop sur la planète ? », lundi 9 novembre sur CANAL+

Lundi 9 novembre à 18:30, en clair sur CANAL+, Yves Calvi présentera une édition spéciale de “L'info du vrai” consacré au choc démographique qui tentera de répondre à la question « Sommes-nous trop sur la planète ? »

Il a fallu des centaines de milliers d'années à l'humanité pour atteindre le milliard d'humains sur Terre au début du XIXe siècle, mais seulement deux cents ans pour que la population de la planète dépasse les 7 milliards... Et ce n’est pas fini ! Le dernier rapport de l’ONU prévoit plus de 9 milliards de personnes en 2050 et plus de 11 milliards en 2100.

Est-ce le nombre d’êtres humains qui pose problème, ou bien la façon dont ils vivent ?

Alors que les crises mondiales s'enchaînent (économie, santé, pollution, ressources…), elles semblent être la conséquence directe d'un choc démographique planétaire à venir.

De la gestion des ressources à la mise en place de nouveaux modes de vie, les défis du siècle sont considérables pour gérer au mieux les transformations inévitables.

Yves Calvi et ses invités analyseront ces défis lors d’une édition spéciale à travers 6 reportages. Il sera entouré de :



Jacques ATTALI - Ecrivain, économiste et président de « Positive Planet »

Ségolène ROYAL - Ancienne Ministre de l’Écologie, présidente de la COP21

Gérard François DUMONT - Démographe, géographe

Sylvie BRUNEL - Géographe, économiste, ancienne présidente d’Action contre la Faim, auteure de « Pourquoi les paysans vont sauver le monde »

Bruno TERTRAIS - Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de « Le choc démographique »

Thierry MARX - Chef cuisinier étoilé et membre fondateur du Collège Culinaire de France

Bruno PARMENTIER - Economiste, ancien directeur de l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers et consultant sur les questions d'agriculture et d'alimentation.