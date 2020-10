“Dimanche en politique” : Damien Abad sera l'invité de Francis Letellier ce 25 octobre sur France 3

Damien Abad, député LR de L’Ain, Président du groupe LR à l’Assemblée nationale, sera dimanche 25 octobre l’invité de “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3 diffusé à partir de 12:10.

La France, entre terrorisme et crise sanitaire. Des paroles aux actes, le gouvernement cherche les mesures rapides et appropriées pour répondre à l’assassinat de Samuel Paty. Un hommage solennel à la Sorbonne a été rendu au professeur d’histoire mais l’unité nationale n’a guère duré.

Chez les Républicains, on porte l’offensive pour tenter de conserver le thème régalien de la sécurité. Cela s’avère plus difficile depuis que Gérald Darmanin, ancienne figure des Républicains et désormais 1er flic de France porte le fer contre l’islamisme radical.

Alors que l’épidémie progresse et entraîne de nouvelles mesures de couvre-feu dans le pays, le gouvernement ouvre un front politique : le report envisagé des élections régionales et départementales de mars prochain. Un report qui n’arrange pas les oppositions et particulièrement la droite.

Damien Abad, député LR de L’Ain, Président du groupe LR à l’Assemblée nationale sera l’invité de “Dimanche en politique”. Il répondra aux questions de Francis Letellier avec à ses côtés Olivier Pérou du Point.