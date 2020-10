“Enquête Exclusive” : « Monde selon Trump », dimanche 25 octobre sur M6

Dimanche 25 octobre à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui sera consacré cette semaine à l'Amérique de Donald Trump.

Le 3 novembre 2020, les Américains voteront pour choisir leur prochain président. Candidat à sa propre succession, Donald Trump pourra-t-il être réélu ?

Vainqueur surprise en 2016, Donald Trump pensait la voie vers un nouveau mandat toute tracée. Mais sa gestion de la crise du coronavirus, dont il a longtemps nié la gravité, l'a affaibli.

Face à l'épidémie, le Président a pourtant agi comme il l'a fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche : style agressif et provocateur, tweets incendiaires, déclarations à l'emporte-pièce, guerre aux médias, à l'écologie et à ses adversaires, gages donnés à l'électorat religieux et conservateur, refus d'écouter ses conseillers, rejet des minorités, sexisme assumé, etc.

Réalisateur de nombreux documentaires sur la politique américaine, William Karel retrace quatre années d'une présidence hors-normes, qui a laissé l'Amérique profondément divisée. Pour raconter Donald Trump au pouvoir, de l'intérieur, William Karel a interviewé plusieurs de ses anciens proches collaborateurs, comme John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, et Anthony Scaramucci, ex-directeur de la communication de la Maison-Blanche, mais aussi des journalistes vedettes qu'il a pris pour cible dans sa croisade contre la presse. Le réalisateur a également rencontré des psychologues et des psychiatres qui ont étudié la personnalité de Trump et aussi les responsables sanitaires, une militante de Black Lives Matter et un pasteur évangélique qui, lui, le soutient sans réserve.

Des témoignages inédits et des révélations surprenantes qui apportent un nouvel éclairage sur ce « Monde selon Trump ». William Karel dresse, dans ce documentaire, un portrait implacable et sans concessions sur le plus controversé des présidents américains, à quelques jours d'une élection décisive pour l'avenir du pays et pour l'équilibre de notre monde.