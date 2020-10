“Enquête sous haute tension” : Immersion avec les gendarmes de Bourgogne, mercredi 28 octobre sur C8

Mercredi 28 octobre à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension” : « Bagarres, chauffards, vols, violences conjugales : alerte en bourgogne ».

Si la Bourgogne est une région bien paisible en apparence, elle cache un côté beaucoup plus sombre : vols, agressions, excès d’alcool ou consommation de stupéfiants.

Pendant plusieurs mois, “Enquête sous haute tension” a suivi les hommes du peloton de surveillance et d’intervention spécialiste des opérations à risque (PSIG) qui n’ont pas une minute de répit.

Vous découvrirez le quotidien de Maxime, 28 ans, entre délits de fuite et conducteurs sous l’emprise de stupéfiants ou en état d’ivresse. Nicolas, 34 ans, va mener une interpellation musclée sur fond de violence conjugale et de menaces de mort. Maxence, 12 ans d’expérience, va lui se lancer sur les traces d’un gang de voleurs de pièces détachées. Sans compter les interventions compliquées par les excès d’alcool et la misère sociale.

Sur la route aussi, les gendarmes doivent ouvrir l’œil : certains confondent la route avec des circuits de Formule 1...

Escadrons de la route et unités de choc, suivez le quotidien à cent à l‘heure des gendarmes de Bourgogne.