“La grande librairie” mercredi 28 octobre : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 28 octobre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Cette semaine, dans “La Grande Librairie”, les écrivains prennent le contrôle de vos ordinateurs dans ce numéro dont le thème est « Comment internet règle et dérègle nos vies ? ». Que faire, sinon écouter ce qu’en disent les romanciers ?

François Busnel reçoit :

Alice Zeniter, qui revient avec une épopée sur la violence d’internet. "Comme un empire dans un empire" (Flammarion) raconte le destin croisé d’une hackeuse de choc et d’un assistant parlementaire qui rêve de devenir écrivain.

Savez-vous qu’en réalité, c’est la France qui a inventé Internet ? Ou presque… C’est ce que découvre le héros de "Comédies françaises" (Gallimard), le dernier roman d'Eric Reinhardt.

Marc Levy change de registre et signe le premier tome d’une trilogie qui se situe entre Millenium et James Bond : "C’est arrivé la nuit" (Editions Robert Laffont – Editions Versilio) raconte l’histoire de neuf "Robins des bois" du hacking qui décident de livrer une guerre sans merci aux délinquants en col blancs et aux groupuscules extrémistes.

Rachid Benzine montre dans le bouleversant "Dans les yeux du ciel" (Editions du Seuil) comment Internet a joué un rôle déterminant dans les printemps arabes mais aussi changé le quotidien des prostituées dans un pays qu’il ne nomme pas mais où l’hypocrisie est dédoublée par l’usage d’Internet.