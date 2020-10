“Familles extraordinaires” - « Jumeaux, jumelles : quand leur arrivée chamboule toute la famille », jeudi 29 octobre sur 6ter

A voir jeudi 29 octobre à 21:05 sur 6ter, un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” présenté par Elodie Gossuin qui sera consacré cette semaine à l'arrivée de jumeaux ou de jumelles dans la famille.

Quel que soit leur âge, parfois même avant leur naissance, les jumeaux bouleversent souvent toute la famille, car la grossesse multiple présente un risque pour la maman et les bébés. Au quotidien, les regarder grandir est une aventure. Trois tribus nous font découvrir le mystère de ces petits doubles qui ont changé leur vie.

À Dieppe, Anne-Sophie et Teddy sont parents de 3 garçons : Tino et Léni, 9 ans, et leur petit frère Codi, 6 ans, atteint d'une maladie génétique. Connectés depuis le ventre de leur mère, les jumeaux ont un caractère très différent, mais ils sont en compétition permanente !

En Bretagne, près de Saint-Malo, Christelle et Florian ont des jumelles : Laura et Elise, bientôt 6 ans. Fusionnelles et complémentaires, elles fonctionnent comme un couple dans lequel tout se partage. Pour leur anniversaire, les parents vont devoir se mettre en 4 pour leur faire plaisir !

En Bourgogne, Anaïs et Florian ont une fille de 3 ans, Zoé. Mais toute l'organisation familiale a été bouleversée par la naissance des jumelles, Jeanne et Naomie. Leur séjour en néonatologie a mis à rude épreuve les nerfs de la maman, qui a dû jongler entre l'hôpital et la maison en plein confinement. Sans oublier le déménagement à gérer !