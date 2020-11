“Echappées Belles” : « Week-end en Camargue », samedi 7 novembre sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 7 novembre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine en Camargue.

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa offrent sur France 5 90 minutes d'évasion et de rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations lointaines ou plus proches.

De la cité médiévale d'Aigues-Mortes, et le rose de ses salins comme celui de ses flamants, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, capitale de coeur des Camarguais où se promènent les chevaux blancs sauvages et emblématiques de la région, en passant par le Grau-du-Roi, plus grand port de plaisance d'Europe, mais aussi par Arles la belle provençale, une ville où le futur cohabite avec un patrimoine historique et artistique exceptionnel, Tiga nous entraîne dans une contrée libre et sauvage, créative et attachante.

Sujet diffusés au cours de l'émission :