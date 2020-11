“Stade 2” : les sujets diffusés dimanche 8 novembre sur France 3

Dimanche 8 novembre, la rédaction des sports de France Télévisions propose de suivre à partir de 20:05 sur France 3, un nouveau numéro du magazine “Stade 2” pour un tour d'horizon complet de l'actualité sportive.

Matthieu Lartot à la présentation sera comme chaque semaine entouré de journalistes de la rédaction de France tv sport, en présence notamment de Patrick Montel, figure emblématique du service, qui viendra faire ses adieux en plateau.

Inside Fidji

Dimanche prochain, la France fera son entrée dans la nouvelle compétition proposée par le comité des Six nations en remplacement des test-matches d’automne. Pour sa première rencontre en Coupe d’Automne des Nations, le XV de France affrontera l’équipe fidjienne, qui fera le déplacement au stade de la Rabine à Vannes. C’est l’occasion pour les équipes de Stade 2 de s’intéresser à cet archipel (un peu plus de 900 000 habitants) où le rugby est plus qu’une tradition. Les Fidji qui se classent parmi les 15 meilleures nations mondiales voient beaucoup de leurs citoyens quitter le pays pour tenter leur chance en France notamment en TOP 14... Cette immersion sera proposée par Maxence Regnault.

Grand format BikingMan : l'ultracyclisme

Stade 2 proposera un voyage à travers les paysages les plus paradisiaques et montagneux de Corse pour suivre le dernier parcours de l'impressionnante course cycliste d'endurance, le BikingMan. La compétition hors-norme, qui avait commencé au moment de la mise en place du couvre-feu, a pu se poursuivre malgré l'annonce de reconfinement. Sur une distance de 847 km, athlètes amateurs de tous âges ont pu rouler 24h/24h de jour comme de nuit à leur rythme, en totale autonomie, sans assistance ni ravitaillement. Un challenge spectaculaire qui demande un dépassement de soi. Un sujet d'Ambrine Bdida.

Les adieux de Patrick Montel

Pendant trente-quatre ans, Patrick Montel a toujours su partager avec enthousiasme, émotion et expertise son amour pour le sport et plus particulièrement pour l'athlétisme sur les antennes de France Télévisions. Ce dimanche, le magazine reviendra sur les plus grands moments de sa longue et belle carrière, à travers un sujet signé Guillaume Papin.