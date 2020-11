Dès ce lundi, les libraires livrent leurs coups de coeur dans “6 à la maison” sur France 2

A l’heure du reconfinement, “6 à la maison” a décidé en soutien aux libraires indépendants et aux auteurs de lancer une nouvelle rubrique " #UnLibraireUnJour" dès ce lundi 9 novembre, proposée par Delphine Chaume et Adeline Alexandre.

Les libraires sont organisés autant que possible pour faire bénéficier leurs lecteurs de leurs services via le Clique et Collecte.

L’équipe de “6 à la maison” leur donne la parole en lançant #UnLibraireUnJour. A travers leurs interventions, ils préservent ainsi le contact avec les lecteurs et affichent leur volonté de poursuivre l'échange humain.

Chaque soir in situ, un libraire en région ou à Paris nous fera partager, dans le respect des gestes barrières, un conseil de lecture : sorties récentes, livres de poche, livre jeunesse ou encore bandes dessinées.

Des coups de coeur à découvrir au plus vite en librairies en utilisant le clique et collecte.

Une parole de libraire à suivre avec #UnLibraireUnjour et à retrouver sur france.tv/culturebox

Des libraires qui rejoignent les artistes, humoristes, intellectuels, invités chaque soir autour de Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen pour proposer aux téléspectateurs une émission à la fois sérieuse et légère autour de la culture et de l’actualité dans une ambiance chaleureuse et moderne

“6 à la maison” dans ce contexte inédit, une bulle d'oxygène, où les téléspectateurs peuvent se divertir, s'amuser différemment avec une offre culturelle populaire et de la bonne humeur

Dans cette période de crise sanitaire, France Télévisions se met au service des Français pour s’adapter aux changements majeurs de leur quotidien. La télévision publique est mobilisée pour permettre aux Français de continuer à se cultiver et se divertir dans une période exceptionnelle. France Télévisions est engagée au côté des acteurs de la culture.