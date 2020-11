Mercredi 11 novembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Cette semaine dans “La Grande Librairie”, une émission spéciale consacrée à l’une de nos plus grandes philosophes et historiennes, Élisabeth Badinter.

Élisabeth Badinter parlera de son livre "Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants" (Flammarion), d'histoire, de féminisme mais également des combats qu'il faut encore mener...

François Busnel reçoit également :

L'anthropologue Pascal Picq qui publie "Et l'évolution créa la femme" (Editions Odile Jacob), une enquête sur l'évolution des femmes et leur rôle dans l'évolution et la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qui nous donne les clés pour guérir du ressentiment dans "Ci-gît l’amer" (Gallimard).



Et enfin, dans du grand concours de lecture "Si on lisait à voix haute", Françoise Gillard de la Comédie-Française vous confiera ses astuces pour bien lire à voix haute !

“La Grande Librairie” vous emmènera également à la rencontre de Gregoire Courtois et Sandrine Hoh, de la Librairie Obliques à Auxerre.