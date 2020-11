“Balance ton post !” : spécial « Les Français en détresse », jeudi 12 novembre sur C8 avec Cyril Hanouna

Jeudi 12 novembre à 22:30, Cyril Hanouna présentera en direct sur C8 un nouveau numéro “Balance ton post !” spécial « Les Français en détresse » dans lequel il recevra Agnès Pannier-Runacher.

Ils sont infirmiers, restaurateurs, commerçants, étudiants, nouveaux chômeurs, chefs d’entreprise et ils sont tous dans un état de détresse absolu. Depuis la crise sanitaire de la Covid-19 en France, confinements, couvre-feux et autres décisions sanitaires ont eu raison de leur porte-monnaie.Ils se retrouvent désormais dans une situation des plus alarmantes.

Tous seront sur le plateau de “Balance ton post !” ce jeudi dès 22:30 en direct ! Ils pourront exprimer leur colère, leur douleur, face à Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

En compagnie des éditorialistes de “Balance ton post !” et d’un infectiologue, Cyril Hanouna donne la parole à la France qui souffre et ils se poseront ensemble la question : Français en détresse, faut-il déconfiner ?

“Balance ton post !” spécial « Les Français en détresse », c’est jeudi à 22:30 en direct sur C8.