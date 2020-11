“Enquêtes criminelles” : affaires Bermes & Paquita Parra, ce mercredi 11 novembre sur W9

Ce mercredi 11 novembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Bermes et l'affaire Paquita Parra.

Affaire Bermes : deux sœurs pour un seul homme

Lorsqu'en juin 2014, les gendarmes retrouvent le corps de Christine Bermes à Saint-Martin-des-Besaces, un village tranquille du Calvados, c'est la fin d'un mystère de près de 20 ans. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette découverte aurait bien pu ne jamais avoir lieu car depuis sa brutale disparition en 1996, personne n'a vraiment cherché la jeune femme !

Derrière l'affaire Bermes se cache une incroyable saga familiale faite de secrets et de trahisons. Tout commence à Avignon, au début des années 1990. Christine Bermes est amoureuse de Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe. Le bonheur semble parfait… Seulement, alors qu'elle vient de devenir maman, elle découvre que son mari la trompe avec sa propre sœur aînée, Caroline !

Pour sauver son couple, Christine oblige Fabien à déménager à l'autre bout de la France. Mais rien n'y fait : Caroline les rejoint. Le tumultueux ménage à trois va durer pendant plusieurs années jusqu'au jour où Christine Bermes abandonne sa famille.

Alors pourquoi Christine Bermes serait-elle précipitamment partie sans laisser d'adresse ? Et pourquoi sa sœur et son compagnon ont-ils refait leur vie sans jamais s'inquiéter de ce départ précipité ?

Affaire Paquita Parra : la victime voulait porter plainte

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, vers 3 heures du matin, les gendarmes se rendent dans le bourg de Puymoyen, à quelques kilomètres au sud d'Angoulême. On leur a signalé une voiture en feu. Sur le siège conducteur, ils découvrent le corps partiellement carbonisé de Paquita Parra, une jeune femme de 30 ans. Chose troublante : d'après les résultats de l'autopsie, elle a été tuée avant que son véhicule ne prenne feu. Pour la famille de la victime, l'annonce de ce drame est un séisme. Paquita était l'enfant chérie, la petite dernière d'une fratrie de 6 enfants.

Très vite, l'enquête s'oriente vers un crime passionnel. Mais l'ex-petit ami de la jeune femme, qui entretenait avec elle une relation passionnelle et explosive, bénéficie finalement d'un non-lieu.

L'affaire Paquita Parra aurait pu tomber aux oubliettes mais ses cinq frères et sa mère n'auront de cesse de remuer ciel et terre pour connaître la vérité. Et c'est à la faveur d'un surprenant coup de théâtre survenu au mois de janvier 2018 que l'enquête est relancée. Lors d'une sortie scolaire, une lycéenne retrouve sur un chemin forestier le chéquier de la jeune femme, sa carte d'identité et quelques autres documents… intacts ! Vingt ans après les faits, l'ADN s'apprête à parler…