“Capital” : « Simples, pas chers et gourmands : enquête sur les plats préférés des Français », dimanche sur M6 (vidéo)

Dimanche 15 novembre à 21:05, Julien Courbet présentera sur M6 un nouveau numéro du magazine “Capital” qui sera consacré cette semaine aux plats préférés des Français.

La raclette : les secrets d'une recette qui fait fondre les Français !

Les Français fondent pour la raclette ! Ils en consomment un kilogramme par personne et par an. Pour 33% d'entre eux, c'est même leur plat préféré. Mais derrière cette recette simple et magique, c'est un univers insoupçonné à explorer. Mais qu'appelle-t-on exactement raclette ? Il y a bien la « raclette de Savoie » qui bénéficie depuis 2017 du label de qualité IGP (Indication Géographique Protégée) qui a boosté les ventes de 15% par an ! Mais ce fromage de luxe vendu en moyenne 14 euros le kg est une exception sur le marché. Les Français plébiscitent surtout les raclettes des fabricants, vendues en grandes surface, en moyenne 25% moins chères. Qu'est-ce qui justifie un tel écart ? Comment est produit ce fromage prêt à fondre ? Comment font les fabricants pour booster le goût à moindre prix ? Et bien sûr, pas de raclette sans appareil à raclette : une aubaine pour les vendeurs d'électroménager ! Face au succès du leader Tefal, de nombreux fabricants ont eux aussi lancé leur version et n'ont cessé d'innover. Vendus entre 12,75 euros pièce pour le modèle une personne jusqu'à 250 euros pour les modèles haut de gamme, comment sont produits ces appareils ? Comment font les industriels pour innover et attirer de nouveaux clients ? Enquête sur les batailles cachées autour d'un fromage en or.

Fourrées, roulées, emportées : le carton des nouvelles crêpes fast-food !

Et si elles étaient sur le point de détrôner les fameux tacos ? Des centres villes aux centres commerciaux, des centaines de crêperies nouveau genre ont ouvert ces 3 dernières années. Elles s'appellent « Paye Ta Crêpe », « Fête à Crêpe » « Eggette » ou « Crep'eat » et proposent une version fast-food de la traditionnelle galette bretonne : une version fourrée, à emporter et à très bas prix. Leur modèle : un prix de base très attractif qui démarre à 3,5 euros et que les clients peuvent ensuite garnir comme ils le souhaitent façon tacos : cordon bleu, viande hachée, jambon… un choix de huit fromages et jusqu'à cinq sauces. En version sucrée, oubliez la traditionnelle crêpe au sucre. Les best-sellers sont les crêpes fourrées au Kinder Bueno, aux Oréos ou aux M&M's ! La dernière tendance : les Bubble Waffle, ces drôles de crêpes à bulles dont raffolent les jeunes adultes et les enfants. Grâce à cette offre qui cartonne chez les jeunes, ils arrivent à des tickets moyens de 15 euros en moyenne et encaissent près d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Cèpes, girolles et champignons sauvages : quand la terre fait pousser de l'or !

À l'automne, les Français s'arrachent ces champignons aux saveurs délicieusement boisées. Si on peut en ramasser gratuitement lors d'une balade en forêt, le plus souvent ils coûtent des fortunes au marché : jusqu'à 30 euros le kilogramme pour le cèpe ! Comment s'organise la filière pour achalander les étals en champignons extra frais pendant la saison ? Car seule la nature décide de faire pousser ces champignons et personne ne peut prédire la quantité, très variable d'un automne à l'autre ! Et quand la demande, en France, excède largement l'offre, ce qui est régulièrement le cas, c'est l'Espagne qui prend le relai et approvisionne en cèpes les marchés. Mais depuis sa cueillette en Espagne à sa vente en France, le champignon doit rester frais. Une course contre la montre s'engage alors pour le livrer à temps. Enfin, alors que personne ne sait cultiver la morille, champignon le plus cher après la truffe et qui se vend jusqu'à 100 euros le kilo, Christophe Perchat, un entrepreneur, a réussi à reproduire les conditions naturelles pour les faire pousser sous serre, grâce à une méthode chinoise. Cette méthode, il la revend à des agriculteurs français. Tous rêvent de faire fortune avec la morille mais est-ce vraiment possible ?

