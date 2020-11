“Etat de choc” : « Fat camp, un été pour maigrir », mardi 17 novembre sur W9

Mardi 17 novembre à 21:05, Mathilde GAUTRY présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Etat de choc” consacré cette semaine aux « Fat camp », des camps d'été pour enfants obèses aux États-Unis.

Chaque été, à 1h de New York en Pennsylvanie, 400 enfants passent 4 à 8 semaines dans le plus grand centre d'amaigrissement du monde : le camps Copono.

Bien loin d'un centre de vacances, ici il n'y a qu'un seul objectif pour tout le monde : maigrir. Les règles y sont strictes et la bataille contre les kilos difficile : sport intensif, cours de nutrition, séance de thérapie et confiscation des téléphones portables. C'est une reconstruction totale du corps et de l'esprit. Pour certains de ces adolescents, c'est une question de survie. Aux États-Unis, 1 adolescent sur 3 est en surpoids, 1 sur 5 est obèse. Cela représente 13 millions d'enfants obèses outre-Atlantique ! Des chiffres très alarmants.

“Etat de choc” y a suivi le parcours de jeunes adolescents dans leur guerre contre les kilos en trop. Amanda et Jeleen, âgées toutes les deux de 12, ans pèsent chacune 90 et 120 kilos. Elles souffrent de sévères troubles alimentaires et de dépression. Cet été, elles veulent toutes les 2 perdre 15 kg. Mais parviendront-elle à tenir la cadence infernale du camp ? Yan a 19 ans. Avec ses 185 kilos, il souffre d'obésité morbide. À cause de son poids, son diabète ne cesse de s'aggraver, à tel point qu'il a failli perdre un pied… Pour lui, comme pour les autres, c'est un terrible parcours du combattant qui s'annonce.