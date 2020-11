“Enquêtes criminelles” : « Affaire Alexia Daval, l'heure de vérité », mercredi 18 novembre sur W9

Ce mercredi 18 novembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Alexia Daval.

Trois jours après l'ouverture du procès de Jonathann Daval pour le meurtre de son épouse Alexia, W9 vous propose une soirée spéciale en direct, avec des témoignages inédits et les tout derniers rebondissements d'une affaire qui a passionné la France entière.

Tout commence en octobre 2017. Quarante-huit heures après avoir mystérieusement disparu, Alexia Daval, 29 ans, est retrouvée morte dans un bois à quelques kilomètres de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Alors que tout le monde pense que la jeune femme a croisé un prédateur lors de son jogging matinal, les gendarmes s'orientent dans le plus grand secret vers une piste incroyable, celle du mari !

Alors que Jonathann Daval a donné l'alerte et apparaît inconsolable devant les caméras de télévision, les indices compromettants s'accumulent contre lui. Le veuf éploré aurait-il manipulé tout le monde depuis le début ? Interpellé le 29 janvier 2018 et placé en garde à vue, il craque et passe aux aveux. Ce serait bien lui qui aurait frappé et étranglé la jeune femme avant de dissimuler le corps dans la forêt pour éloigner les soupçons. Pour les parents d'Alexia qui soutenaient bec et ongles leur gendre malgré les rumeurs, le choc est total.

Pour ce crime, Jonathann Daval risque la prison à perpétuité. Pour sa défense, il avance des circonstances atténuantes et se présente en victime d'une épouse « à la personnalité écrasante ».

Une stratégie que conteste fortement la famille d'Alexia…