“La grande librairie” mercredi 18 novembre : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 18 novembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Cette semaine “La Grande Librairie” vous propose de prendre le large avec trois écrivains et une grande navigatrice !

Sylvain Tesson publie « L’Énergie vagabonde » (Bouquins - Editions Robert Laffont), un recueil de ses précédents livres. Des plateaux du Tibet en passant par les steppes de l'Asie centrale, l'écrivain nous livre sa géographie intime.

Saviez-vous que nombre de créatures marines ont inspiré nos révolutions technologiques ? Dans « Bleu, un océan de solutions » (Editions Belin), un magnifique livre illustré par les photos de Yann Arthus-Bertrand, Maud Fontenoy nous dévoile un trésor : les solutions écologiques contenues dans nos océans.

Éternel voyageur, Hervé Hamon signe une très belle déclaration d’amour aux îles et à la littérature : le « Dictionnaire amoureux des îles » (Éditions Plon).

Adam Thobias est à la tête d’un réseau secret d’activistes écologistes qui tentent de sauver notre Terre, son climat et son avenir. Pierre Ducrozet signe « Le grand vertige » (Actes Sud), un beau roman sur les tempêtes et secousses qui parcourent notre planète et sur les solutions que l’on peut y apporter.