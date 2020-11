Samedi 21 novembre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Quand les marques dérapent ! ».

Démarchage téléphonique: le harcèlement continue !

C'est un scandale sans fin ! Malgré l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique, malgré l'existence de la plateforme Bloctel qui permet de demander de ne pas être appelé, le calvaire continue pour des dizaines de milliers de personnes harcelées chaque jour chez elles. Le démarchage téléphonique se porte bien.

Pour bien comprendre ses méthodes, “Tout compte fait” a enquêté au sein d'un centre d'appels à l'étranger qui nous a ouvert ses portes. “Tout compte fait” a aussi cherché à comprendre pourquoi Bloctel semblait si peu efficace. Heureusement il existe des solutions pour se préserver de ces méthodes commerciales parfois très agressives.

Une enquête de Lola Palmier.

Le nouveau scandale de l'industrie de la mode

Nous savions que l'industrie textile était la deuxième la plus polluante après la pétro-chimie. Depuis l'effondrement du Rana Plaza et ses 1100 morts, le monde entier avait également pris conscience des terribles conditions de travail des "petites mains" du prêt-à-porter à petits prix. Mais comment imaginer que des grandes marques internationales aient recours au travail forcé d'une minorité réprimée en Chine ? Ce sont pourtant les révélations d'un think tank australien. 83 marques auraient eu recours à la main-d'oeuvre bon marché de Ouïghours contraints de travailler par le pouvoir de Pékin. Que dit ce nouveau scandale des méthodes de l'industrie de la mode? Et comment le consommateur peut-il éviter de porter ces vêtements de la honte ?

Une enquête de Jessica Bertaux.