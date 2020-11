“C Politique” dimanche 22 novembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 22 novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Barbara Stiegler, philosophe, professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne et auteure "Du cap aux grèves. Récit d'une mobilisation 17 novembre 2018 - 17 mars 2020" (Editions Verdier). Elle dirige le master "Soin, éthique et santé", des thèmes au coeur de l’actualité avec la crise sanitaire et ses conséquences qui bouleversent nos vies. La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. En Coulisses : Vaccination, une défiance française. Invité : Antoine Bristielle, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et professeur agrégé de sciences sociales. Une personne sur deux déclare qu’elle ne se ferait pas vacciner contre la Covid-19, ce qui confirme que la France est bien l’un des pays les plus défiants envers la vaccination. Attention à ne pas "réduire les anti-vaccins et les sceptiques au complotisme". L’enquête de Laure Pollez : Les Affranchis de Bridgestone. Le Quart d’heure américain par Thomas Snégaroff. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Police et démocratie : le malentendu

Invités : David Dufresne, documentariste « Un pays qui se tient sage » et écrivain « Dernière sommation » (Editions Grasset), Benoît Barret, secrétaire national province du syndicat Alliance PN et Alice Thourot, députée LREM de la Drôme et co-rapporteur de la loi relative à la sécurité global. Le projet de loi sur la "sécurité globale" a enflammé le débat public. Avec une question immédiate : doit-on pouvoir filmer les opérations de maintien de l’ordre et une question plus profonde : quel est le rôle de la police dans une démocratie ? 20h30 > L'enquête Brut pour C Pol : Italie, la riposte des anti-mafia. Invité : Jean-Toussaint Plasenzotti, fondateur du collectif anti-mafia Massimu Susini.