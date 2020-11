“On vous raconte” : « Être parent, un job à plein temps », lundi 23 novembre sur France 4

Lundi 23 novembre à 21:05, Johanna Ghiglia vous proposera de suivre sur France 4 un nouvau numéro du magazine “On vous raconte” qui sera consacré cette semaine au job de... parent.

Mon fils, ce tyran !

Pas tous les jours facile d’être parent ! Surtout quand certains enfants ont, disons, de l’énergie à revendre… Certains mènent la vie dure à leurs parents, et font la loi à la maison : on les appelle « les enfants tyrans ». Comment les parents désemparés peuvent-ils se faire aider ?

A l’Hôpital Saint Eloi de Montpellier, un dispositif unique en France propose un accompagnement à ces pères et mères qui tentent de retrouver leur autorité.

Un reportage d'Irène Bénéfice (Complément d'enquête).

Quand les parents craquent

Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Comme 63% des mamans qui travaillent, elle se déclare "épuisée". Isabelle, elle, élève seule son enfant d'un an et demi. Sans emploi, en huis clos avec sa fille, elle se sent dépassée par le moindre geste du quotidien. Toutes les deux souffrent d'un mal resté longtemps tabou : le burn-out parental.

Un reportage de Florence Helleux, James de Caupenne et Anthony Santoro (Envoyé Spécial).

Je suis (encore) un Tanguy !

L’entrée sur le marché du travail n’est pas toujours facile : un jeune sur deux de 18 à 29 ans vit toujours chez ses parents. Thibault et Anne-Gaëlle ont 25 ans, un boulot, mais habitent encore chez papa-maman et ne semblent guère pressés de quitter le cocon familial. Leurs parents se posent la question : jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

Un reportage de Delphine Valeille, Franck Gombert et Laure Matthey (13h15).