“Complots” : « Vérité ou mensonges sur les réseaux sociaux ? », mardi 24 novembre sur W9

Mardi 24 novembre à 21:05, W9 vous donne rendez-vous pour un numéro inédit du magazine “Complots” qui va tenter de répondre aux questions qui inondent les réseaux sociaux, basées sur la croyance que l'on nous cache la réalité des choses…

Selon une récente enquête de la Fondation Jean-Jaurès, de Conspiracy Watch et de l'IFOP, 79% des Français croient à au moins une théorie complotiste. Par quelle mécanique une théorie complotiste, née dans l'imagination de quelques-uns, parvient-elle à devenir un phénomène culturel majeur ? Dans ce deuxième volet de “Complots”, W9 vous expose plusieurs nouvelles théories qui ont marqué l'actualité de ces dernières décennies.

Et si Melania Trump n'était en fait qu'un sosie pour servir les intérêts de son mari ?

L'épouse aux côtés de Donald Trump lors de ses déplacements officiels ne serait pas sa femme Melania. À l'origine de cette théorie, plusieurs photos passées au peigne fin par les complotistes : traits moins fins, cheveux différents… De nombreux Américains en sont persuadés : la Première Dame des États-Unis serait remplacée par un ou plusieurs sosies, engagés par son mari depuis 2017. Ce stratagème permettrait de conserver l'image d'un couple uni afin d'augmenter les chances du Président de se faire réélire.

Et si Michael Jackson n'était pas vraiment mort ?

Souvent, les personnalités sulfureuses et charismatiques suscitent tous les fantasmes chez les adeptes de la théorie du complot. Par exemple, nombreux sont ceux qui pensent que Michael Jackson n'est pas mort. Enquête à l'appui, certains affirment même avoir retrouvé la trace du chanteur, sous l'identité d'un sosie. Alors Michael Jackson aurait-il orchestré sa propre disparition ? Pour quelle raison ? Était-ce le moyen de mener une vie tranquille à l'abri des scandales, alors qu'il se trouvait sous le joug de la justice ? Ou serait-ce pour des raisons financières ?

Et si Donald Trump n'avait pas réellement attrapé la COVID-19 ?

À l'instar du chanteur, Donald Trump n'échappe pas à la règle. Dernière rumeur en date, il n'aurait pas attrapé la COVID-19 ! Ces publications ont envahi les réseaux sociaux de nombreux internautes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Un stratagème qui serait destiné à refaire son retard dans les sondages. Plus incroyable encore, un groupe de plus en plus nombreux d'anti-masques inonde la toile, expliquant que ces protections ne servent à rien et seraient bons à tester la soumission de la population.

Et si la terre était plate ?

Vous découvrirez enfin que tous les scénarios deviennent possibles quand la science déboussole. Certaines personnes vont jusqu'à remettre en question des faits pourtant considérés comme des vérités indiscutables. À commencer par la structure même de la planète sur laquelle nous vivons. Et si la Terre n'était pas ronde, mais bel et bien plate ? L'idée peut faire sourire, pourtant selon un sondage, c'est l'opinion de 9% des Français et 16% des Américains. L'an dernier, une convention réservée aux « terreplatistes » a même rassemblé plusieurs centaines de personnes au Brésil, avec un tarif d'entrée très élevé. Alors, certains organismes surfent-ils sur cette théorie pour faire du profit ?

À l'aide de témoignages d'experts et d'analyses d'archives, W9 démêle le vrai du faux.