“Echappées Belles” : « Italie, la Vallée d'Aoste », samedi 28 novembre sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 28 novembre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine en Italie dans la Vallée d'Aoste.

Entourée des montagnes les plus élevées d'Europe, la Vallée d'Aoste est la région la plus haute d'Italie et depuis toujours un important carrefour des Alpes occidentales, relié à la France par le tunnel du Mont-Blanc et à la Suisse par le col et le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

La nature environnante permet une activité agricole aux spécificités très intéressantes et fournit des produits de qualité. Les Valdôtains veillent donc sur cet espace parfois fragile pour en faire un vrai havre de paix, pour eux comme pour les animaux qui occupent les montagnes. Presque tous passionnés par la montagne, les habitants savent bien profiter d'expériences sensationnelles comme l'alpinisme. Amoureux de leur territoire, ils sont très attachés aux traditions anciennes et auxquelles la jeune génération apporte une touche de fraîcheur et de modernité.

Sophie Jovillard débute sa découverte du territoire à Courmayeur, célèbre village d'alpinistes…

Sujets diffusés au cours de l'émission :