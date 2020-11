“6 à la maison” : France 2 annonce la prolongation de l'émission

L'émission “6 à la maison”, lancée le 21 octobre au début du couvre-feu, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, va continuer d'être proposée sur France 2 en soirée.

Artistes, humoristes, intellectuels, acteurs de l’actualité, 4 invités réunis chaque soir autour de Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen invitent les téléspectateurs à une émission à la fois sérieuse et légère autour de la culture et de l’actualité dans une ambiance chaleureuse et moderne.

Une heure d’échanges, de discussions et de performances artistiques avec des Live pour que chaque téléspectateur puisse partager et se divertir avec des invités représentant toutes les activités culturelles françaises ( musique, théâtre, cinéma, danse, littérature, d’humeur et d’humour...).

Un libraire, un jour #UnLibraireUnJour proposée par Delphine Chaume et Adeline Alexandre depuis le 9 novembre, en soutien aux libraires indépendants et aux auteurs sera également toujours proposé chaque soir.

Un rendez-vous dans ce contexte inédit, une bulle d'oxygène, où les téléspectateurs peuvent se divertir, s'amuser différemment avec une offre culturelle populaire et de la bonne humeur.