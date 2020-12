“La grande librairie” mercredi 2 décembre : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 2 décembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Cette semaine dans “La Grande Librairie”, une pincée de fantaisie, quelques doigts de farfelu, un brin de loufoque, le tout assaisonné à l’humour…

Seront sur le plateau aux côtés de François Busnel :

Valentin et François Morel qui vous diront avec esprit ce qui relève de l’utile et de l’inutile : père et fils publient un subtil et subversif "Dictionnaire amoureux de l’inutile" (Éditions Plon).

A leur côtés, Hervé Le Tellier, le romancier oulipien, récent lauréat du Prix Goncourt 2020, nous offre le plus malicieux des thrillers, "L’Anomalie" (Gallimard).

Fabrice Caro s’est fait connaître comme auteur de bandes dessinées, cet automne il triomphe comme romancier avec "Broadway" (Gallimard), petite pépite de bonne humeur.

Enfin, Chloé Delaume, qui a reçu le Prix Médicis pour "Le cœur synthétique" (Editions du Seuil), satire très réussie du monde de l’édition et de la condition féminine post-moderne.