“Affaire conclue” : spéciale au Musée des Arts Forains, lundi 21 décembre sur France 2

Voiture à pédales, grue foraine, auto-tamponneuse mais aussi un dessin d’Andy Warhol et un lustre monumental de Casino et de nombreuses autres surprises attendent Sophie, les experts et les acheteurs du magazine “Affaire Conclue”, lundi 21 décembre 2020.

Sophie Davant et l’équipe d’Affaire Conclue vont célébrer les fêtes de fin d’année au cœur du plus féerique des musées : le Musée des Arts Forains situé dans le quartier de Bercy à Paris. Ce musée à l’atmosphère singulière est un lieu insolite où se mélange culture, convivialité et curiosités. Sophie Davant vous fera découvrir avec Harold Hessel ce lieu magique où l’on trouve une collection unique d’objets du spectacle des 19ème et 20ème siècle : Manèges centenaires de chevaux de bois, automates, manège de vélocipèdes, attractions de fête foraine du 19ème… Une escapade hors du temps autour d’un patrimoine merveilleux peu connu : l’art forain, les manèges anciens et les curiosités de la Belle Epoque. A quelques jours de Noel, toute l’équipe d’Affaire Conclue s’est réunie et est prête à faire grimper les enchères sous l’œil du Père de Noel. De généreuses personnalités tenteront de vendre au meilleur prix des objets au profit d’associations qui leurs sont chères : La navigatrice Maud Fontenoy viendra vendre son Compas de navigation pour sa fondation, la Fondation Maud Fontenoy qui s’occupe de la préservation des océans. Malika Ménard, Miss France 2010 tentera de vendre un jeu ancien, le Jeu de la grenouille pour l’association, « C’est que du bonheur ». Le célèbre écrivain Bernard Werber viendra vendre un tableau représentant la couverture de son livre « L’Empire des anges » au profit de l’association Laurette Fugain. Nos célèbres acheteurs, qui se sont mis sur leur 31 : Julien Cohen, Diane Chatelet, Damion Tison, Caroline Margeridon, Gérald Watelet, Anne-Catherine Verwaerde et François-Xavier Renou seront déstabilisés par la présence d’un acheteur mystère. Celui-ci pourra enchérir pour concurrencer nos marchands et remporter l’enchère. Et juste derrière ce prime exceptionnel, les acheteurs d’Affaire Conclue nous ouvrent leur porte. Chaque acheteur emblématique de l’émission va dévoiler pour la première fois « son » trésor sous l’œil bienveillant de Sophie Davant. Tous ces objets ont un point commun : ils symbolisent un moment essentiel de la vie personnelle ou professionnelle d’Anne-Catherine Verwaerde, Caroline Pons, Diane Chatelet, Stéphane Vanhandenhoven, Damien Tison, Julien Cohen et Gérald Watelet. C’est l’occasion de découvrir des objets d’exception et de faire plus ample connaissance avec chacun de nos acheteurs, de visiter leur maison, de découvrir leurs passions, les membres de leur famille… En présence des Experts : Harold Hessel – Patricia Casini-Vitalis - Yves Cosqueric - Enora Alix, Delphine Frémaux Lejeune. Et des Acheteurs : Julien Cohen, Diane Chatelet, Damion Tison, Caroline Margeridon, Gérald Watelet, Anne-Catherine Verwaerde, François Xavier Renou.