“Echappées Belles” : « Le Queyras, un secret à partager », samedi 5 décembre sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 5 décembre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine dans Le Queyras.

Le Queyras, ce territoire niché entre le Briançonnais et la frontière italienne, est l'un des rares endroits qui a su garder son anonymat.

Cette citadelle, entourée de crêtes et de sommets, cache de nombreuses merveilles, à commencer par ses paysages.

Ismaël Khelifa va partir à pied à la découverte de ses vallées, de ses sommets et de ses lacs. Depuis la porte d'entrée, à Mont-Dauphin, jusqu'à son plus haut sommet, au Mont Viso, Ismaël va arpenter les chemins du Queyras. Sur sa route, il va rencontrer ses habitants, amoureux de ses paysages flamboyants, de son ciel étoilé et ensoleillé 300 jours par an.

Sujets diffusés au cours de l'émission :