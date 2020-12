“Enquêtes criminelles” : affaires Aprin & Antoine Dupont, mercredi 9 décembre sur W9

Ce mercredi 9 décembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Aprin & l'affaire Antoine Dupont.

Affaire Aprin : les terribles secrets de la mère de famille

En 2012, au cœur du petit village varois de La Roquebrussanne, va éclater une affaire criminelle digne d'un roman d'Agatha Christie. Les habitants vont découvrir avec effroi, que derrière une enfant du pays, aimée de tous, se cachait en fait une meurtrière diabolique, prête à manipuler son fils pour parvenir à ses fins.

Lorsque le 6 décembre 2012, Nadine Aprin-Poetto, 47 ans, appelle paniquée les gendarmes, elle explique avoir découvert son époux, Jean, mort dans le coffre de la voiture familiale. Inquiet de la présence de rôdeurs, l'homme de 48 ans s'était rendu la veille au soir sur l'exploitation viticole familiale, située à quelques kilomètres de leur habitation. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre crapuleux. Seulement, l'enquête va bientôt basculer.

Trois semaines après la découverte du corps de la victime, son propre fils se présente à la gendarmerie pour faire une terrible révélation : lui et sa mère seraient en réalité les assassins. L'adolescent de 16 ans déclare avoir aidé sa mère Nadine à supprimer le père de famille car ce dernier serait un époux violent. Pire, il serait également à l'origine du décès de son petit frère survenu en 2002 !

Mais en réalité, Jean Aprin n'a rien du bourreau décrit par son fils, loin de là... L'enquête va mettre à jour une incroyable machination orchestrée par la mère de famille.

Affaire Antoine Dupont : l'ado était-il de trop ?

Le 28 janvier 2015, Marc Demeulemester signale la disparition de son beau-fils Antoine Dupont, un adolescent de 15 ans originaire de Gonnehem (Pas-de-Calais). Tout porte à croire qu'il s'agit d'une fugue. Pendant plus d'un an, Sabine, la mère d'Antoine, restera persuadée qu'elle reverra un jour son fils vivant. Mais elle est loin d'imaginer l'atroce vérité qui va finir par éclater.

Dans les jours qui suivent la disparition, Marc Demeulemester, son compagnon, remue ciel et terre pour retrouver celui qu'il considère comme son fils. L'homme apparaît profondément désespéré et mobilise tout le village lors des recherches, affiche des tracts partout, multiplie les appels devant les caméras de télévision, sollicite même l'aide du Président de la République... En vain. L'adolescent est introuvable.

Un an plus tard, lorsque les enquêteurs interpellent Marc Demeulemester qui, coup de théâtre, avoue être l'auteur du meurtre. La famille et le village tout entier sont abasourdis. Si les faits sont avérés, comment l'homme a-t-il réussi à cacher la vérité pendant tout ce temps ? Et surtout pourquoi aurait-il assassiné le jeune Antoine ?