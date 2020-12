“C Politique” dimanche 13 décembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 décembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Didier Fassin, Médecin et anthropologue, auteur de « La Vie » au éditions du Seuil et de « La Force de l’ordre » aux éditions Seuil Delcourt. Didier Fassin est professeur au collège de France, mais aussi de l’autre côté de l’Atlantique, professeur à l’institut d’études avancées de Princeton, l’une des plus prestigieuses universités américaines. On arrive bientôt au terme de l’année… 2020 pire année de l’histoire ? Quelles leçons peut-on tirer de la pandémie? Sommes-nous égaux face à la crise sanitaire ? La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. Le quart d’heure américain par Thomas Snégaroff. En Coulisses > Covid, ces malades qui ne guérissent pas. Invités : Le professeur Eric Caumes, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Patricia Mirallès, députée LREM de l’Hérault et malade du Covid. Sur le terrain avec Laure Pollez > Vaccin : ces anglais qui défient le gouvernement. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Clap de fin pour la Culture ? Invité : Philippe Torreton, comédien, il participe à l'ouvrage collectif « Enseigner la liberté : Ce prof qui a changé ma vie. 40 personnalités racontent » aux éditions Robert Laffont, également à l'affiche de la pièce « La vie de Galilée ». Laïcité, histoire d’une exception française. Invités : Dominique Schnapper, sociologue et auteure de Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie avec Alain Schnapper, Odile Jacob, 2020 et De la démocratie en France : République, nation, laïcité, Odile Jacob 2017.

Rachid Benzine, islamologue et auteur de Dans les yeux du ciel, Le Seuil, 2020. L’enquête Brut pour C Pol. Rwanda, la traque du « financier » du génocide. Invitée : Jeanne Allaire, rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda.