“Secrets d'Histoire” : « Beethoven, tout pour la musique » lundi 14 décembre sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Lundi 14 décembre à 21:05 sur France 3, “Secrets d’Histoire” et Stéphane Bern nous embarquent en Autriche, en Allemagne et en République tchèque pour vous faire découvrir le destin exceptionnel d’un des plus grands compositeurs de l’Histoire : Ludwig van Beethoven !

Exactement 250 ans après sa naissance, ses œuvres continuent de battre tous les records. Il reste aujourd’hui encore le compositeur classique le plus joué au monde ! L’homme a voulu être libre, en musique comme dans la vie : Il a surtout repoussé les limites de la création et révolutionné la musique. Un visionnaire qui lègue à l’humanité un patrimoine musical exceptionnel. C’est à Bonn, dans l’actuelle Allemagne, que le compositeur passe une jeunesse tourmentée. Son père, qui décèle son génie, espère en faire un nouveau Mozart. Adulte, Beethoven peut enfin vivre pleinement sa carrière musicale, à Vienne, l’incontournable capitale de la musique classique. Dans cette ville, “Secrets d’Histoire” va vous faire découvrir les plus beaux palais de la haute aristocratie. Des salons que Beethoven fréquente pour y faire sensation en tant que pianiste virtuose et surtout compositeur de talent. Un succès fulgurant lui permet de séduire les femmes les plus convoitées de l’époque. Mais le destin voudra qu’il ne se marie jamais. Réputé misanthrope, il cache en réalité un mal terrible qui le ronge avant même la trentaine, la surdité. Toute sa vie, il va chercher à vaincre ce handicap qui l’obligera finalement à composer certains de ses plus grands chefs-d’œuvre… sans jamais pouvoir les entendre : à l’image de la Neuvième Symphonie. Ainsi parmi les témoignages vivants de cet héritage, y compris dans les musiques d’aujourd’hui, le compositeur Jean-Michel Jarre raconte comment Beethoven l’a souvent influencé... Avec la participation de : Élisabeth Brisson (historienne),

Bernard Fauconnier (écrivain),

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin (historien de la musique),

Franck Ferrand (auteur, conférencier),

Sophie Gaillot-Miczka (musicologue),

Frédéric Lodéon (chef d’orchestre),

Aurélie Moreau (journaliste),

Ève Ruggieri (écrivaine),

Anne-Sophie Banakas (historienne de l’art), Christopher Brennan (historien),

François-Frédéric Guy (musicien),

Jean-Michel Jarre (musicien),

Agathe Nebl (musicienne),

Pr. Patrice Tran-Ba-Huy (médecin)…