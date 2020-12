“Le magazine de la santé” : nouveau duo & nouvelle formule dès le 4 janvier sur France 5

Dès le mardi 4 janvier 2021, “Le magazine de la santé” se renouvelle sur France 5 afin d'être encore plus proche d'une actualité santé prédominante dans la vie des français.

Marina Carrère d'Encausse et Jean-Marc Sène, médecin du sport, aux commandes du magazine, traiteront de tous les sujets santé et bien-être, entourés de deux chroniqueurs (un spécialiste et un journaliste).

En direct, pendant 52 minutes, invités, reportages, chroniques de journalistes experts... une équipe resserrée pour une formule encore plus interactive, au service des téléspectateurs.

Les actualités santé

Pendant 30 minutes, Marina Carrère d'Encausse et Jean-Marc Sène informent et décryptent les actualités santé en compagnie d'un spécialiste.

Suivent deux chroniques quotidiennes en plateau et en images et un nouveau visage, Lisa Nasri rejoint l'équipe des coachs sportifs.

Le vendredi, Marina Carrère d'Encausse et Jean-Marc Sène recevront l'invité de la semaine (écrivain, actrice, grand témoin...).

Allo Docteurs

Place à l'interactivité avec des spécialistes et des témoins en plateau qui répondront en direct aux questions des téléspectateurs autour d'un thème unique, via le 41555, le site Allodocteurs.fr et le #santef5.

In Vivo

Chaque semaine un nouveau reportage diffusé quotidiennement en épisodes de 7’, et tourné au plus près des soignants et des soignés.

“Le magazine de la santé” est diffusé en direct sur France 5 du lundi au vendredi à 13:40.