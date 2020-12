“Echappées Belles” : « Canada, l'aventure du Grand Nord », samedi 19 décembre sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 19 décembre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine au Canada pour une virée dans le grand nord.

Bienvenue dans le grand nord canadien et plus précisément dans le Yukon, un territoire montagneux qui se traduit par son immensité sauvage et sa forêt boréale !

Cette terre d'aventuriers est évoquée par l'écrivain Jack London qui y restera à jamais lié. De nos jours encore, les invincibles mushers et leurs chiens de traîneaux traversent le territoire jusqu'à l'Alaska, en bordure du territoire.

Sur la trace de ces héros du Grand Nord, Jérôme part à l'aventure ... notamment dans un bus aménagé ! En raquettes, en kite-ski ou encore en moto-neige et par -40°, Jérôme nous fait vivre une expédition, de Whitehorse jusqu'au parc de Tombstone en passant par une ville où l'ambiance du Far West règne toujours : Dawson City.

Les sujets diffusés au cours de l'émission :