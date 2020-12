“28 Minutes” : six émissions spéciales dressent le bilan de l'année 2020 du 21 au 30 décembre sur ARTE

Du 21 au 23 décembre, puis du 28 au 30, le magazine d'actualité d'ARTE dresse le bilan de la tumultueuse année 2020 en six éditions exceptionnelles.

Du 21 au 23 décembre et du 28 au 30 décembre, l'équipe de “28 Minutes” propose six émissions "Hors-série" avec six invités prestigieux qui dresseront le bilan de l’année 2020 et réagiront aux meilleurs moments des débats diffusés dans l'émission cette année.

Au programme, Renaud Dély accueillera le 21 décembre la romancière Alice Zeniter (L'art de perdre, Comme un empire dans un empire) comme "Grand Témoin" de l'année écoulée. Le 22 décembre, il accueillera ensuite Didier Sicard, médecin spécialiste des maladies infectueuses pour parler de la crise sanitaire. Et enfin le 23 décembre, il animera le club de L' Europe composé de Michela Marzano, Richard Werly, Jon Henley et Thomais Papaïoannou pour aborder les actualités européennes de 2020.

Le 28 décembre, Elisabeth Quin accueillera Jean Lebrun comme "Grand Témoin" de l'année. Le 29 décembre ce sera Cyril Dion pour parler de l'environnement. Et enfin le 30 décembre, Audrey Célestine, maîtresse de conférences en sociologie politique et études américaines à l'université de Lille, pour parler des États-Unis.

Les chroniques des tandems Xavier Mauduit et Marie Bonnisseau, François Saltiel et Camille Diao, Paola Puerari et Victor Dekyvère figurent également au programme de ces six émissions exceptionnelles.

Nous retrouverons aussi Matthieu Conquet et ses pastilles musicales "À la loop", Benoît Forgeard et "Dérive des continents", et David Castello-Lopes et "Intéressant".

Élisabeth Quin reprendra les rênes de l'émission dans son format habituel le 4 janvier 2021.