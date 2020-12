“Recherche appartement ou maison” : la 100ème fêtée par Stéphane Plaza mercredi 20 janvier sur M6

Mercredi 20 janvier à 21:05, “Recherche Appartement ou Maison” célèbrera son 100e anniversaire, et pour ce numéro exceptionnel, Stéphane a réuni autour de lui son équipe d'experts immobiliers, mais aussi des invités de marque !

Depuis sa création en 2006, l'émission connaît toujours un grand succès et pour fêter cela, la soirée va se dérouler en trois temps, avec une surprise à la clé !

Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les débuts de Stéphane Plaza, son casting et sa première émission puis de découvrir quelques coulisses des tournages avec cette joyeuse équipe.

Pour célébrer la 100ème émission, Stéphane Plaza et ses deux acolytes Thibault Chanel et Sandra Viricel, se sont attaqués à des recherches particulièrement difficiles… des doubles recherches ! Dont celle de Fabienne Carat et sa sœur Carole.

Une demande plutôt originale puisque ces 2 soeurs ont demandé à Stéphane un grand appartement pour vivre ensemble mais...chacune dans sa partie ! Un même lieu mais qui garantit l’indépendance de chacune, un vrai casse-tête à Paris !

Sandra, elle, s’est mise en quête d’un bien pour une famille qui ne savait pas trop s’ils voulaient d’un appartement dans le centre-ville de Lyon ou d’une maison en proche banlieue. Mais en fait, l’originalité de la recherche de Sandra se cache ailleurs, elle connaissait déjà cette famille puisqu’elle avait vendu leur appartement dans le cadre de l’émission.

Quant à Thibault, il a décidé d’aider Loïc dans son changement de vie. Cet ancien vendeur s’est reconverti dans la médecine douce, il est devenu naturopathe à 40 ans. Il cherche un nouvel appartement à Antibes pour y vivre et y installer son cabinet. Mais la recherche ne s’arrête pas là, il veut absolument un dernier étage pour être au calme...

A noter que cette nouvelle saison de “Recherche Appartement ou Maison” accueillera un nouvel expert : Matthieu Lliboutry, spécialiste de la région de Bordeaux.