Mercredi 13 janvier à 21:05, M6 vous proposera trois numéros de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza. Au sommaire de cette soirée, un numéro inédit suivi de deux rediffusions.

Pépita et Noel

Pépita, 73 ans, et Noel, 78 ans, sont tous les deux retraités. Elle était bibliothécaire, lui peintre en bâtiment. Pépita est venue d'Andalousie s'installer en France pour rejoindre Noel, son amour de vacances. Ensemble, ils ont eu une fille, Vanessa, 42 ans.

En 1990, ils ont acheté un terrain à Draveil dans l'Essonne, pour faire construire leur maison, comme dans leurs rêves et selon leurs besoins. Depuis leur retraite et l'installation de leur fille à Bordeaux, plus rien ne les retient en région parisienne. Ils ont donc acheté un studio sur le bassin d'Arcachon pour se rapprocher de leur fille et de leurs petits-enfants. Ils y passent beaucoup de temps, et leur maison en région parisienne reste vide... Il devient urgent de vendre au plus vite pour leur permettre de s'offrir une plus grande maison dans la région bordelaise ! Mais ils sont perdus dans les démarches et leur maison ne risque pas d'attirer beaucoup d'acheteurs. La décoration est particulièrement surchargée et, surtout, ils ont une fâcheuse manie ? : l'accumulation. Ils conservent tout sans jamais rien jeter, alors leur maison a accumulé des dizaines d'années de vie, ce qui empêche complètement les visiteurs de se projeter.

Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, va devoir faire un énorme travail de désencombrement et de modernisation pour chacune des pièces de cette maison. Et Stéphane Plaza va accompagner Pépita et Vanessa pour que tous ces changements ne soient pas trop difficiles à vivre et que la maison se vende au meilleur prix !

Victor et Sylvie

Victor, 36 ans, est machiniste à la RATP. Sylvie, 35 ans, est employée de crèche pour la mairie de sa ville. Ensemble depuis 12 ans, ils se sont rencontrés sur un site Internet portugais. De leur amour sont nés 3 enfants?: Tiago, 10 ans, Mathias, 9 ans et Joani, 10 mois.

Ils ont acheté leur appartement en 2010 à Port-Marly dans les Yvelines. Il était parfaitement situé entre le travail de Victor et celui de Sylvie. Mais depuis la naissance du petit dernier, cet appartement de 64m² est devenu trop petit. Ils ne trouvent plus l'espace nécessaire pour chacun, les deux plus grands doivent partager leur chambre et, surtout, les rangements manquent cruellement. Ils cherchent donc à vendre pour acheter une maison avec un extérieur, afin que les enfants puissent se dépenser. Mais depuis la mise en vente de leur appartement il y 6 mois, ils n'ont pas encore eu de visites… Cet appartement beaucoup trop chargé n'attire personne…

Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, va devoir repenser l'agencement de cet appartement et toute la décoration pour qu'il provoque enfin le coup de cœur. Quant à Stéphane Plaza, il va étudier le marché de Port-Marly pour vendre vite et permettre à cette famille de se mettre au vert avec de l'espace.