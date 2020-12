“Echappées Belles” : « Venise retrouvée », samedi 2 janvier sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 2 janvier 2021 à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène à Venise pour ce premier numéro de l'année.

Venise est le symbole de la majesté, du romantisme , mais aussi du tourisme de masse . Venise l'éternelle, Venise la sérénissime …

Aujourd'hui, c’est aussi Venise, la ville déserte et confinée , suite à la Pandémie de Covid 19.

Sophie Jovillard va à la rencontre des Vénitiens, partagés entre inquiétudes, et la découverte ou plutôt la redécouverte de leur ville, dont ils sont désormais les seuls habitants.

En attendant le retour des touristes, la vie de quartier s’est réorganisée. Et partout, le même constat : Venise est encore plus belle !

Il y a ces canaux dans lesquels se reflètent les ponts, les façades des palaces et des vieilles demeures. Comme des miroirs venus du passé. Et surtout ce silence, cette quiétude . Plus de bateaux de croisières pour défigurer la lagune, seulement quelques gondoles qui viennent troubler les eaux limpides du Grand Canal.

Depuis 15 saisons, Echappées belles nous donne envie de voyager partout dans le monde. Ce numéro, riche de témoignages émouvants, frappe par sa beauté, et dévoile une Venise inédite, comme prisonnière du temps, comme assoupie en attendant des jours meilleurs…

Venise qui plus que jamais , nous fait rêver …

Les sujets diffusés au cours de l'émission :