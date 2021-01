“Capital” « Mieux dormir : enquête sur le grand business du sommeil », dimanche 3 janvier sur M6 (vidéo)

Pour son premier numéro de l'année, dimanche 3 janvier à 21:05 sur M6, le magazine “Capital”, présenté par Julien Courbet, vous propose une enquête sur le business du sommeil.

Mal dormir, le mal du siècle ? Un Français sur trois souffrirait de problèmes de sommeil. Notre temps de sommeil quotidien est même passé sous la barre des sept heures, durée minimale recommandée pour être en forme. Pression du patron, crainte du lendemain, transports de plus en plus longs, anxiété provoquée par la Covid-19 : la santé des Français en prend un coup. Du coup, le sommeil et la lutte contre le stress sont devenus un marché en pleine expansion qui pèse quatre-vingts milliards d'euros dans le monde ! Quelles sont les nouvelles solutions pour mieux dormir ? Sont-elles vraiment efficaces et à quel prix ?

Pièges ou bon plan : que cachent les matelas à petits prix ?

Chaque année, les Français achètent quatre millions de matelas. En moyenne, ils dépensent autour de cinq cents euros pour un matelas deux places. Mais, à chaque fois, c'est le même casse-tête : entre mousse, latex et ressorts, avec ou sans mémoire de forme, le consommateur est vite perdu. Et question prix, c'est encore plus la jungle. Vraies ou fausses réductions, promos permanentes, comment connaître le vrai prix d'un matelas ? Peut-on se fier à ces nouveaux fabricants qui vous promettent le confort maximum à prix minimum ? N'y a-t-il pas des arnaques à la clé ? Et quelles sont les nouvelles filières pour s'offrir un matelas de qualité en déstockage ?

Troubles du sommeil, des solutions efficaces ?

En France, près de deux personnes sur trois ont du mal à s'endormir et, une fois dans les bras de Morphée, une personne sur deux se réveillera pendant la nuit. L'anxiété issue de mois de confinement n'a rien arrangé : quinze millions de Français peinent plus que jamais à trouver le sommeil. Quinze millions de personnes qui rêvent de dormir comme des bébés plutôt que de compter les moutons… Laboratoires pharmaceutiques, commerçants, entrepreneurs, tous cherchent la solution magique qui rendrait vos nuits plus douces. La nouvelle pilule miracle pour trouver le repos serait la mélatonine. Une hormone naturelle qui aurait toutes les vertus. Efficace et sans danger, il s'en est vendu 1,4 million de boites l'année dernière. Disponible en vente libre, est-elle vraiment efficace, et surtout sans risque ? Au-delà des pilules qui cartonnent, des entrepreneurs ont aussi inventé tout un tas d'objets qui vous aideraient à plonger dans un sommeil profond. Appareils pour se relaxer, pour contrôler sa respiration, ils coûtent au minimum cinquante euros et se vendent par dizaines de milliers dans le commerce. Mais sont-ils efficaces ?

Couettes : faut-il y mettre le prix pour bien dormir ?

Elle a chassé les traditionnels draps et couvertures de nos chambres à coucher : la couette ! Remplie à l'origine de duvet d'oie ou de canard et sous laquelle on se glisse, elle est arrivée en France dans les années 70. Et elle a beau venir du froid, plus précisément de Scandinavie, ce n'est pas Ikea qui l'a introduite chez nous mais une entreprise française alors spécialisée dans les sacs de couchage. Aujourd'hui, on la trouve à tous les prix, de 20 euros pour une couette premier prix jusqu'à 8 000 euros pour une couette en duvet de canard polaire Eider. Mais entre la version en duvet et celle remplie de polyester, qu'est-ce qui justifie de telles différences de tarifs ? Le prix est-il toujours synonyme de qualité ?