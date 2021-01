“Crimes” : Spéciale « Un Noël en enfer », lundi 4 janvier sur NRJ 12

Lundi 4 janvier à 21:05, NRJ 12 vous proposera de découvrir un inédit du magazine “Crimes” dans lequel vous allez découvrir trois faits divers exceptionnels qui se sont déroulés le jour de Noël et qui ont bouleversé des familles entières ...

Si pour la plupart des Français Noël est synonyme de joie, de retrouvailles en famille, de cadeaux et de bons repas, pour d'autres cette fête est devenue le pire jour de leur vie !

Mark est un électricien passionné de graffitis. À 29 ans, il mène une vie paisible avec sa mère à la Rochette, en région parisienne. Mais le 21 novembre 2016, la mère de Mark est très inquiète. Son fils n'est pas rentré depuis 2 jours et il ne répond plus au téléphone. Quelques semaines plus tard, le 25 décembre, son cadavre est retrouvé dans la Seine.

Sautin est un hameau de la région Wallonne en Belgique. Le 25 décembre 2014, des promeneurs signalent, dans un chemin en bordure de forêt, une voiture en feu. Les pompiers, aussitôt sur place, découvrent avec horreur des ossements calcinés à l'arrière du véhicule. Et visiblement, il s'agirait de plusieurs corps.

Brice est un ancien coureur cycliste. À 77 ans, c'est un retraité en pleine forme installé à Carcassonne. Le 25 décembre, il a rendez-vous avec Francine, son ex-femme pour le repas de Noël. Mais lorsque Francine arrive chez lui, elle le trouve inanimé dans sa chambre. À première vue, Brice a subi des actes de violence.