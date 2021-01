Le show « Neumann / Lechypre » diffusé en simultané sur RMC Story à partir du 11 janvier

Le show « Neumann / Lechypre » débarque sur RMC Story à partir du lundi 11 janvier 2021 de 12:00 à 15:00 avec le trio Laure Closier, Laurent Neumann et Emmanuel Lechypre et toujours en simultané sur RMC.

Trois heures de débats, d’opinion, de sujets de société durant lesquelles deux visions différentes vont s’opposer, toujours sous le signe de l’humour et de la bienveillance. Les téléspectateurs et les auditeurs prendront également le contrôle de l’émission pour les contredire, les défendre et les départager. Ils choisiront aussi les sujets sur lesquels Laurent Neumann et Emmanuel Lechypre débattront. Un duel arbitré par Laure Closier.

Diffusé depuis le 24 août à la radio sur RMC, le show « Neumann / Lechypre » vous propose aussi de jouer et voyager. Tous les jours à 13:50, le « Cékoiça » vous permet de jouer avec Laure Closier, Laurent Neumann et Emmanuel Lechypre autour de l'actualité. Enfin, à 14:50, le « Français de l'étranger » nous emmène et nous fait découvrir son pays d'adoption.

Rendez-vous du lundi au vendredi de 12:00 à 15:00 pour suivre le show « Neumann / Lechypre » en direct sur RMC Story et en simultané sur RMC.