“C Politique” dimanche 10 janvier : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 10 janvier à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Gérald Bronner, sociologue (professeur de sociologie à l'université de Paris) et auteur de "Apocalypse cognitive" (Editions Puf). Offensive des conspirationnistes américains ou gestion du risque par les gouvernants dans le cas de la crise sanitaire, Gérald Bronner s’intéresse depuis des années à ces sujets. La semaine politique d'Arnaud Muller et Gauthier Hartmann. Sur le terrain avec Laure Pollez : les médecins sont prêts, le vaccin n’est pas là.

Après les masques, les tests, l'Etat perd-il la bataille du vaccin ? Invité : Antoine Lévy, économiste et doctorant au MIT. La page américaine de Thomas Snégaroff.

Avec un reportage exceptionnel : Quatre ans de Trump qui se terminent en émeute. L'Histoire était-elle écrite ? Invité : Robert Malley, ancien conseiller de Barack Obama et président de l’International Crisis Group. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Les mémoires d’un incorruptible. Le juge qui fait plier les politiques. Invité : Renaud Van Ruymbeke, ancien magistrat et auteur de "Mémoires d'un juge trop indépendant" (Editions Tallandier) Affaire Duhamel : le poids du silence.

Les déviances d'une génération désinhibée par la révolution sexuelle ? Invitées : Andréa Bescond, comédienne et réalisatrice, co-auteure de "Et si on se parlait ?" (Editions Harper Collins), Charlotte Pudlowski, journaliste et auteure du podcast "Ou peut-être une nuit" et Ariane Chemin, grand reporter au quotidien Le Monde.