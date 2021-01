“Echappées Belles” : « Au fil de la Dordogne », samedi 16 janvier sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 16 janvier 2021 à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Tiga vous propose une virée en Dordogne.

Longue de presque 500 kilomètres, la rivière Dordogne traverse six départements français. Longtemps empruntée par les gabariers pour acheminer le bois du Massif Central - utile à la fabrication des fûts de vin - dans la région bordelaise, ses eaux sont connues pour être tantôt calmes, tantôt très agitées. Son milieu naturel préservé et la grande diversité de sa faune et de sa flore l'ont classée réserve mondiale de la biosphère par l'Unesco.

Aujourd'hui, ceux qui vivent à proximité de la rivière la respectent, l'apprivoisent, profitent de sa vivacité et font vivre ses légendes. Ses abords sont des lieux propices à la relaxation et la communion avec la nature. S'y arrêter, c'est prendre le temps de vivre, et profiter d'un moment d'exception.

Tiga emmène le téléspectateur au fil de la Dordogne.

Les sujets diffusés au cours de l'émission :