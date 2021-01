“Tout compte fait” « Commerces : la révolution en marche ! », samedi 16 janvier sur France 2

Samedi 16 janvier à 14:00, Julien Bugier présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait” qui aura pour thème cette semaine : « Commerces : la révolution en marche ! ».

Supermarchés: la nouvelle enseigne "anti-gaspi"

Chaque jour, chaque supermarché ou hypermarché français jette en moyenne 20 kilos de nourriture encore consommable. Sur toute le territoire, cela représente 218 tonnes de denrées alimentaires gaspillées au quotidien.

Face à ce scandale, deux entrepreneurs ont pris le problème à bras le corps et fondé les magasins « Nous anti-gaspi », dans lesquels les rayons sont uniquement remplis avec des aliments qui auraient été jetés ailleurs: fruits et légumes dont le calibre ne correspond pas à ceux de la grande distribution, produits aux "dates limite de consommation" dépassées, marchandises qui restent sur les bras des transporteurs suite à des problème de livraison… tout est bon à prendre, et tout est bon vendre… beaucoup moins cher ! Car toutes ces denrées sont revendues en moyenne 30% moins chères. La solution écolo et économe séduit: d'un magasin il y a six mois, l’enseigne est passée à 7 aujourd’hui, et ne cesse de s’accroitre.

Décryptage d'une enseigne qui transforme le gaspillage alimentaire en aubaine pour le consommateur.

Une enquête de Claire Delfini.

Distributeurs automatiques: l'autre solution anti-covid

On connait tous le distributeur automatique de sandwichs, barres chocolatées ou sodas souvent posé à côté de la machine à café dans les entreprises ou les lieux publics. Mais on sait beaucoup moins que depuis quelques mois, des distributeurs de produits beaucoup plus intéressants poussent comme des champignons partout en France.

Distributeurs de pain frais pour pallier la disparition des boulangeries dans les campagnes; distributeurs de fruits et légumes, viandes et produits laitiers en provenance directe de la ferme; supermarchés urbains totalement automatisés donnant accès à plus de 1000 produits; ou distributeurs-cuiseurs de pizza permettant d’avoir en 3 minutes une Margherita fraiche prête à être mangée, à toute heure du jour et de la nuit… avec la crise sanitaire, ce nouveau mode de consommation, qui permet de se ravitailler sans contact et quand on le désire, est en plein boom.

Une enquête Marie Fortunato.

A la suite, France 2 vous proposera de revoir le numéro « Le business florissant des "5 fruits et légumes par jour" ».

La bataille des robots culinaires

Les Français sont exhortés à consommer plus de fruits et légumes, et pour cela rien de tel que préparer un bon petit plat maison. Mais voilà, cuisiner peut s'avérer une corvée pour beaucoup d'entre nous et le robot culinaire multifonctions s’est peu à peu imposé dans nos foyers. La preuve: plus d’un Français sur deux en possède un et un appareil Thermomix est vendu toutes les 38 secondes dans le monde! Mais face au pionnier des robots, le Monsieur Cuisine de Lidl, vendu 3 fois moins cher, a conquis les consommateurs. Il a même créé l'émeute dans les magasins en juin dernier. C'est le robot "pouvoir d'achat" du marché ! Alors, 359€ contre 1269€ , la différence de prix est elle justifiée ?

Comment ce robot à prix cassé a réussi à s’imposer face au Thermomix ? Doit on vraiment s’équiper d’un robot culinaire pour cuisiner « maison » sans perdre de temps ?

Une enquête de Léonie Bert.

Fruits découpés: le grand gâchis !

C’est la nouvelle tendance : les fruits et légumes frais découpés séduisent de plus en plus de consommateurs français. Faciles à consommer, bons et sains, ces végétaux prêts à consommer font le bonheur des enfants et des consommateurs pressés . Que ce soit en supermarchés ou dans les cantines scolaires, cette solution nous aiderait à manger nos 5 fruits et légumes par jour. Alors pourquoi les Français sont prêts à payer jusqu’à 8 fois plus cher ces fruits frais découpés ?

La fraîcheur et les qualités nutritionnelles sont elles préservées ? Quel est l'impact écologique de cette nouvelle tendance de consommation qui pousse aux suremballages plastiques?

Une enquête Marie Fortunato.