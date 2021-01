“Capital” « Aides sociales, retraites : révélations sur un grand gaspillage », dimanche 17 janvier sur M6 (vidéo)

Dimanche 17 janvier à 21:05, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera cette semaine : « Aides sociales, retraites : révélations sur un grand gaspillage ».

Fraude à la Sécu : qui profite des failles du système ?

Un gaspillage qui se chiffre en milliards ! Depuis des années, en France, les bénéficiaires de la Sécurité sociale sont plus nombreux que les personnes recensées par l'INSEE. La Sécu verse donc des prestations sociales à des personnes qui n'existent pas… ou plus. Comment est-ce possible ?

L'enquête de “Capital” révèle quelques-unes des gigantesques failles du système. Elle relaie celle des députés, dont le rapport de la commission d'enquête parlementaire en septembre 2020 a dénoncé cette inquiétante dérive. Malgré des efforts et des progrès sensibles réalisés par les équipes de lutte contre la fraude de la CAF ou de l'assurance vieillesse dont nous avons pu, en exclusivité, suivre le travail au quotidien, les fraudeurs, des Français mais aussi des étrangers, rivalisent d'ingéniosité pour piller sans vergogne les caisses de nos prestataires sociaux. À la recherche des fantômes rémunérés par la Sécurité sociale, “Capital” a découvert les nouvelles méthodes des fraudeurs. Vous verrez qu'il existe même des filières organisées pour permettre à des étrangers de percevoir régulièrement de l'argent de notre Sécurité sociale.

Aides sociales : comment toucher les aides qui vous reviennent sans le savoir ?

La fraude aux aides sociales, c'est un sujet sur lequel sont braqués tous les projecteurs. Pourtant, il y a un autre scandale moins connu dans le versement des aides : les prestations sociales non distribuées. En clair : les Français ne perçoivent pas toutes les aides auxquelles ils ont pourtant droit. On les appelle les oubliés. Selon les aides, 30 à 70 % des enveloppes ne sont pas distribuées. Et tous les organismes sont concernés : la Caisse d'Allocations Familiales, les caisses de retraite, l'assurance maladie, Pôle Emploi. À qui la faute ? Les organismes sociaux cherchent-ils à faire des économies sur le dos des oubliés ? Est-ce une aubaine pour l'État ou, au contraire, un problème à terme pour les pouvoirs publics ?

Retraite : les caisses gèrent-elles bien votre argent ?

La France compte 16 millions de retraités et la pension de retraite moyenne s'élève à 1 500 euros brut par mois. De l'argent qui provient de nos cotisations obligatoires et qui, de façon surprenante, n'est pas géré par l'État mais par une multitude d'organismes aux acronymes barbares : Ircantec, Agirc-Arrco, MSA, CIPAV… Un système complexe qui compte pas moins de 34 caisses de retraite différentes où chacune gère, à sa manière, les milliards que nous leur versons chaque année. Alors notre argent est-il vraiment bien géré ?

“Capital” a mené l'enquête et vous allez comprendre pourquoi, en matière de retraites, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, la gestion de l'argent de nos retraites réserve quelques mauvaises surprises : frais de fonctionnement faramineux, placements financiers risqués ou laissés à l'abandon, mais aussi gestion chaotique des dossiers des cotisants. Une situation aggravée par la crise du Covid : le chômage partiel et les licenciements ont fait chuter les rentrées d'argent. Ainsi, même les caisses qui possèdent des milliards d'euros de réserves ont vu fondre leurs économies. Alors, dans ce contexte, le premier moyen de faire des économies ne serait-il pas de remettre à plat la gestion de l'argent par nos caisses de retraites ?